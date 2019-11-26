|26.11.19 09:43
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В столице Туркменистана проходит встреча региональных групп по Аралу
В Ашхабаде началась двухдневная встреча региональных рабочих групп по разработке программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» и совершенствованию институционально-правовых механизмов Международного фонда спасения Арала.
В первый день заседания участники рассмотрели обновленные предложения по формированию четвертой программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и обсудили соответствующие вопросы социально-экономического и экологического направления.
Отметив эффективность мероприятий, проводимых в жизнь в рамках председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала, участники встречи отметили успех предыдущих программ, нацеленных на разрешение водохозяйственных, социально-экономических и экологических проблем, возникших в регионе в связи с Аральским кризисом.
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