В Ашхабаде обсудили вопросы свободы вероисповедания в Туркменистане

В Институте государства, права и демократии состоялся круглый стол, посвященный вопросам религии и свободы вероисповедания в Туркменистане. Во встрече приняли участие омбудсмен Туркменистана, представители МИД, МВД, Минюста, а также различных конфессий и религиозных организаций, действующих на территории страны.

На встрече выступил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев. Он ознакомил участников круглого стола с проводимой в Туркменистане деятельностью по обеспечению свободы вероисповедания в соответствии с национальным законодательством и принятыми международными обязательствами. Было отмечено, что в Туркменистане функционирует необходимое правовое пространство, которое обеспечивает правовые гарантии религиозным организациям.

Участники круглого стола обменялись мнениями о совершенствовании взаимодействия между государственными структурами, общественными и религиозными организациями. Была подчеркнута эффективность взаимодействия Туркменистана с ООН, ОБСЕ и ЕС в области защиты прав человека посредством соответствующих программ и проектов.

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