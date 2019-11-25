В столице Туркменистана завершился Международный театральный фестиваль

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде состоялась церемония закрытия III Международного театрального фестиваля.

В течение недели жители и гости туркменской столицы были погружены в атмосферу театрального праздника. Программа смотра включала в себя выступления 14 театральных коллективов из 12 государств. Туркменское искусство представили ведущие театральные коллективы страны. Все выступления артистов проходили при полном аншлаге на лучших сценических площадках Ашхабада.

В заключительный день фестиваля, в ходе рабочего совещания, коллеги обсудили современные тенденции развития театрального искусства и перспективы дальнейшего взаимодействия. Было отмечено, что театр не стоит в стороне от инноваций. Для привлечения зрителя современный театр ищет новые формы постановок, используя современные технологии и смелые эксперименты.

На церемонии закрытия фестиваля представителям творческих коллективов – участников смотра были вручены дипломы и памятные подарки.

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