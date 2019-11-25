На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за недели заключено 82 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 82 сделки на 104 миллиона 220 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Казахстана и Афганистана закупили автобензин и масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также автобензин и прямогонный бензин производства Сейдинского НПЗ. Бизнесмены из России, Эстонии и ОАЭ приобрели полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы. Помимо этого, коммерсантам из России, Ирландии, Великобритании, Китая, ОАЭ, Грузии, Азербайджана и Киргизии была реализована пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства предприниматели из России, Турции, ОАЭ и Пакистана закупили пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 14 миллионов 790 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели прозрачную полипропиленовую плёнку и полиэтилен на 1 миллион 757 тысяч манатов.

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