Глава МИД Туркменистана провел встречи с руководством ОАЭ

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу в Дубае с государственным министром международного сотрудничества ОАЭ Римом бинт Ибрагимом Аль Хашими.

В ходе переговоров стороны продемонстрировали схожесть подходов к решению актуальных вопросов глобальной повестки, а также выразили стремление к продолжению позитивного сотрудничества на платформе международных организаций. Был подчеркнута значимость предстоящей Всемирной выставки EXPO – 2020 Dubai, к участию в которой Туркменистан ведет комплексную подготовку.

Также глава туркменского внешнеполитического ведомства провел встречу с вице-премьером, управляющим делами президента ОАЭ, шейхом Мансуром Бин Зайедом Аль Нахайяном. В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень сотрудничества между двумя странами, эффективность торгово-экономических связей и важность обмена опытом в области высоких технологий, градостроительства, транспорта и связи.

Также состоялась встреча главы МИД Туркменистана с государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Мохаммедом Гаргашем.

Подчеркнув значимость открытия Генерального консульства Туркменистана в Дубае, министры обменялись мнениями о ключевых аспектах двустороннего партнерства и обозначили векторы активизации сотрудничества в области энергетики, транспорта, образования, спорта и туризма.

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