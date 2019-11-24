В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-узбекской комиссии по сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось очередное заседание совместной Туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На встрече были обсуждены вопросы реализация соглашений и договоренностей, подписанных по итогам туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне, а также в ходе предыдущего заседания комиссии.

Стороны договорились продолжить работу над увеличением взаимного товарооборота, обсудили аспекты двустороннего взаимодействия в области транспорта и транзита, в том числе упрощение таможенных процедур. Также стороны обсудили процесс реализации положений соглашения о создании международного транспортно-транзитного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман.

Участники заседания обозначили векторы наращивания сотрудничества в сферах образования, науки, спорта и туризма. В частности, в целях активизации деловых контактов и сотрудничества в области предпринимательства между Торгово-промышленными палатами Туркменистана и Узбекистана достигнута договоренность о проведении в первой половине 2020 года туркмено-узбекского делового совета.

В ходе переговоров Государственный концерн «Туркменгаз» и акционерное общество «Узтрейд» достигли соглашения по поставке автобусов марки «ISUZU» для нефтегазовой отрасли Туркменистана. В свою очередь представители туркменской стороны сообщили узбекским партнерам о возможностях поставок в их страну продукции государственного концерна «Туркменхимия» – карбамида, серной кислоты, бишофита и другой химической продукции.

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