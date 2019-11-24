В Дубае открылось Генеральное консульство Туркменистана

В Дубае (ОАЭ) состоялась торжественная церемония открытия Генерального консульства Туркменистана. В мероприятии приняли участие заместитель правителя Дубая, министр финансов шейх Хамдан бин Рашид Аль Мактум, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, должностные лица ОАЭ, зарубежные дипломаты и представители СМИ.

Выступая на церемонии, Рашид Мередов сказал: «Это важное событие является ярким примером поступательного развития дружественных отношений между Туркменистаном и ОАЭ». Также он отметил важную роль туркмено-эмиратской межправкомиссии в расширении полноформатного партнерства.

В выступлении Генерального консула Туркменистана в ОАЭ Ыхласгельды Аманова было подчеркнуто, что открытие Генконсульства в Дубае внесет весомый вклад в развитие туркмено-эмиратских отношений по всему спектру взаимодействия.

© TURKMENISTAN.RU, 2019