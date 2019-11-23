Президент Туркменистана посетит Узбекистан с рабочим визитом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 28-29 ноября этого года посетит в Республику Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча президента Туркменистана с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры двух стран рассмотрят возможности расширения туркмено-узбекских связей по всему спектру сотрудничества.

© TURKMENISTAN.RU, 2019