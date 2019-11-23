|23.11.19 08:36
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В столице США обсуждены вопросы развития туркмено-американского партнерства
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с заместителем государственного секретаря США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Китом Крачем.
Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах. Стороны также уделили внимание возможностям расширения партнерства в области нефтегазовой промышленности, цифровых технологий и возобновляемых источников энергии.
Глава туркменского внешнеполитического ведомства также встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Стороны обсудили проблемы развития двустороннего политико-дипломатического диалога и рассмотрели аспекты взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Дипломаты также обменялись мнениями о региональной безопасности в Центральной Азии, отметив важность использования превентивной дипломатии.
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