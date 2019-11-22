По итогам экономического форума СПЕКА в столице Туркменистана принят документ «Ашхабадская инициатива»

В Ашхабаде прошел экономический форум СПЕКА – 2019 под названием «Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в субрегионе».

Форум был организован правительством Туркменистана совместно с Европейской экономической комиссией ООН, а также экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана. Во встрече приняли участие руководители и специалисты международных организаций, делегации государств, объединенных специальной программой ООН для экономик Центральной Азии, – членов (СПЕКА), представители финансовых институтов, а также профильных министерств и ведомств Туркменистана.

Стороны внесли предложения и рекомендации с целью упрощения доступа к региональным рынкам, включая слаженное функционирование трансграничных цепочек поставок. Было отмечено, что данные усилия способствуют развитию взаимодействия экономик стран СПЕКА со странами Европы и Азии, что в свою очередь призвано привлекать новые инвестиции, технологии и инновации в Центрально-Азиатский регион. По итогам форума участники приняли документ «Ашхабадская инициатива» по снижению барьеров в торговле и транспорте посредством использования правовых инструментов и рекомендаций ООН.

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