В Вашингтоне состоялись туркмено-американские политические консультации

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым провела в Вашингтоне очередной раунд ежегодных туркмено-американских политических консультаций. Американскую сторону на встрече в Государственном департаменте США представляла исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

В ходе консультациях состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Участники встречи отметили важность эффективного использования механизма политических консультаций для рассмотрения нынешнего состояния и перспектив углубления взаимодействия между Туркменистаном и США в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Стороны подтвердили твердую приверженность дальнейшему расширению многопланового партнерства между двумя государствами.

© TURKMENISTAN.RU, 2019