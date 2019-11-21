Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии провел переговоры в Ашхабаде

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, прибывший в Ашхабад с двухдневным визитом, встретился с хякимом (главой администрации) Ахалского велаята (области) Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе переговоров стороны обсудили взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах, включая партнерство между деловыми кругами Туркменистана и ЕС. Стороны отметили развитие дружественных отношений Туркменистана со всеми странами Евросоюза в рамках политики «открытых дверей». Подтвердив наличие благоприятного инвестиционного климата в Туркменистане, собеседники отметили эффективность совместных программ и проектов, затрагивающих различные отрасли экономики. Также была отмечена необходимость обмена экспертными навыками в области сельского хозяйства, высоких технологий, защиты экологии и использования возобновляемых источников энергии.

Также состоялась встреча Питера Буриана с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым. Отметив высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, стороны обсудили широкий круг вопросов политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферы. Подчеркнув важность визитов на высоком уровне, стороны отметили результативность заседаний Совместного комитета «ЕС-Туркменистан», Диалога по правам человека, а также межпарламентского взаимодействия. Отдельно обсуждалось сотрудничество в многосторонних форматах, нацеленное на поддержание экономического роста, стабильности и безопасности в регионе.

Дипломаты также обсудили сотрудничество в области энергетики, совершенствования транзитно-транспортных систем, здравоохранения, экологии и образования. В частности, была отмечена эффективность проектов и программ, осуществляемых в Туркменистане при содействии Еврокомиссии.

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