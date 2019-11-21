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21.11.19 09:11

В МИД Туркменистана состоялся форум, посвященный 30-летию Конвенции о правах ребенка

В МИД Туркменистана состоялся форум, посвященный 30-летию со дня принятия Конвенции о правах ребенка. На встрече было подчеркнуто, что за прошедшие 30 лет в стране достигнут значимый прогресс в обеспечении интересов детей, создании условий для их полноценной жизни и гармоничного развития. Также было отмечено, что тенденции современного развития обусловливают необходимость выработки новых акцентированных подходов, политической воли и увеличения ресурсов.

В ходе форума был рассмотрен международный опыт реализации Конвенции о правах ребенка, роль общественных организаций и СМИ в продвижении прав детей, а также вопросы социальной ответственности частного бизнеса.

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