В Исполнительном комитете СНГ проведена встреча за круглым столом

В Минске состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

По окончании заседания совета по инициативе туркменской стороны проведена встреча за круглым столом, посвященная принятию на недавнем заседании Совета Глав государств СНГ в Ашхабаде Декларации «О стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ».

В мероприятии, проведенном в зале заседаний Исполнительного комитета СНГ, приняли участие послы, постоянные полномочные представители государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества, руководство Исполнительного комитета СНГ, ведущие специалисты Академии государственной службы при президенте Республики Беларусь и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также туркменские студенты, обучающиеся в высших учебных заведения Республики Беларусь. В ходе заседания круглого стола посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев выступил перед участниками с ознакомительной речью по сути принятой главами государств СНГ декларации.

Перед собравшимися также выступили председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев и постоянные представители стран СНГ. В своих выступлениях они подчеркнули значение подписания главами всех государств ашхабадской декларации «О стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ», инициированной президентом Туркменистана и разработанной совместными усилиями государств-участников СНГ.

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