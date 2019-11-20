В столице Туркменистана стартовал III Международный театральный фестиваль

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие III Международного театрального фестиваля. В форуме сценического искусства, организованного Министерством культуры Туркменистана, принимают участие 14 театральных коллективов из 12 государств. Театральные трупы приехали в Ашхабад из Афганистана, Ирана, Италии, Казахстана, Пакистана, России, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Церемония открытия фестиваля состоялась в Главном драматическом театре Туркменистана. Здесь с приветствиями выступили театральные коллективы-участники. Каждая труппа показала оригинальный мини-спектакль, отразив в нем творческое кредо своего театра.

Сценический фестиваль открылся в Национальном драматическом театре имени Алп Арслана показом спектакля «Махтумкули», посвященного великому туркменскому поэту-мыслителю. А вечером зрители были приглашены в Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули на оперу «Паяцы» Руджеро Леонкавалло в туркмено-итальянском сценическом исполнении.

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