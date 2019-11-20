В Туркменском музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялась премьера оперы «Паяцы»

В Туркменском музыкально-драматическом театре имени Махтумкули с успехом прошла премьера оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.

Как только стихли последние музыкальные фразы, зрительный зал разразился бурными овациями. На сцену вышли все участники постановки, в том числе оркестранты и хористы, принимая от благодарной публики цветы и аплодисменты. Особую признательность за доставленное удовольствие публика выразила гостям из Италии – режиссеру-постановщику оперы Даниеле де Плано и тенору Франческо Аниле, воплотившему образ паяца Канио.

В своем слове, обращенном к публике, Даниеле де Плано сказал, что благодарен Государственному симфоническому оркестру под управлением Расула Клычева за профессионализм и точное попадание в мелодический характер одного из самых популярных в оперном мире произведения.

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