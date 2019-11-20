|20.11.19 09:35
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Туркменистан победил Шри-Ланку в отборочном матче ЧМ-2020 по футболу и вышел в лидеры группы
Третью победу в отборочном турнире чемпионата мира-2022 одержали футболисты сборной Туркменистана, обыграв в Ашхабаде команду Шри-Ланки – 2:0.
После победы над Шри-Ланкой у сборной Туркменистана стало 9 очков, и она на данный момент вышла в лидеры группы «Н». У Республики Корея, которая сыграла на матч меньше, – 8 очков. У команд Ливана и КНДР – по 7 очков. Замыкает турнирную таблицу Шри-Ланка, в активе которой очков нет. Следующую игру в отборочном турнире ЧМ-2022 туркменские футболисты проведут 26 марта 2020 года со сборной Республики Корея.
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