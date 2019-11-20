В Ашхабаде состоялась 14-я сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле

В Ашхабаде в рамках Дней СПЕКА состоялась 14-я сессия Рабочей группы специальной программы ООН для экономик Центральной Азии по торговле, организованная правительством Туркменистана совместно с Европейской экономической комиссией ООН и Экономической и социальной комиссией ООН для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основные цели встречи – содействие обмену опытом и взаимной помощи стран-участниц программы для внедрения мер по упрощению процедур торговли и достижению связанных с ней Целей устойчивого развития. Как отмечалось в выступлениях участников сессии, в повестке дня на период до 2030 года особое место отводится той роли, которую торговля может сыграть в обеспечении устойчивого и инклюзивного развития. В ходе обмена мнениями участники встречи выразили уверенность, что интеграция всех стран СПЕКА в открытую и недискриминационную многостороннюю торговую систему в рамках ВТО призвана содействовать успешной практической реализации задач повестки дня на период до 2030 года.

При обсуждении темы упрощения процедур торговли подчеркивалось, что данная мера позволит совершенствовать вопросы стандартизации, согласования и модернизации работы в этой области между странами, тем самым увеличивая объемы международной торговли.

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