Ашхабадский русский драматический театр имени А. С. Пушкина выступит в Волгограде и Астрахани

Государственный русский драматический театр имени А. С. Пушкина из Ашхабада представит свои лучшие спектакли в Волгограде (23 и 24 ноября) и Астрахани (26 и 27 ноября).

Российские зрители увидят одну из самых ярких работ театра из Туркменистана – «Мы обязательно встретимся». Спектакль поставлен режиссером Аширмухамметом Рахмановым по пьесе Говшутгельды Данатарова и Сердара Непесова «Перенгли» («Европеец»). Драматурги взяли за основу повесть Атаджана Таганова «Чужой», в которой описаны реальные события середины XIX века. Главный посыл произведения – важность диалога культур и взаимопонимания.

Вторая работа театра имени Пушкина – спектакль «Бовенджик («Толстячок») – адресована юным зрителям. Она познакомит зрителей с фольклорными традициями туркменского народа.

Активизация прямого, многопланового взаимодействия между Туркменистаном и регионами Российской Федерации – один из приоритетных векторов развития туркмено-российских отношений.

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