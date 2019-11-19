В столице Туркменистана стартовали «Дни СПЕКА»

В Ашхабаде проходят «Дни СПЕКА» – мероприятия высокого уровня в рамках председательства Туркменистана в специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Открытие цикла мероприятий началось с заседания рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости, а также круглого стола высокого уровня по торговой политике. Во встречах приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств стран-участниц СПЕКА – Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе заседания рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости участники обсудили ход реализации договоренностей государств в этой области, а также рассмотрели вопросы совершенствования деятельности транспортно-транзитных систем в регионе и за его пределами.

Участники круглого стола по торговой политике обсудили специфику торгово-экономического сотрудничества между странами СПЕКА и внесли предложения по упрощению процедур для ведения коммерческой деятельности, включая улучшение инвестиционного климата.

«Дни СПЕКА» в Ашхабаде продлятся до 21 ноября.

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