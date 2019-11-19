В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркмено-кубинского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Туркменистане (с резиденцией в Баку) Альфредо Ньевесом Портуондо.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития туркмено-кубинских отношений в политико-дипломатической, экономической и гуманитарной областях. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и туризме. Особое внимание стороны уделили взаимодействию в рамках международных организаций и активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Кубинский посол отметил важную роль политики позитивного нейтралитета Туркменистана, нацеленной на развитие связей со всеми странами мира, и выразил надежду на расширение взаимовыгодных туркмено-кубинских отношений.

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