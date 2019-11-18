МВФ прогнозирует рост туркменской экономики в 2019 году на уровне 6,3 процента

В Ашхабаде с рабочим визитом находилась миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Наталии Тамириса. Цель очередного визита делегации специализированного учреждения ООН – оценка текущей макроэкономической и финансовой ситуации в Туркменистане, обсуждение экономических вызовов и выработка рекомендаций, в том числе по развитию международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере.

Эксперты МВФ провели серию встреч и консультаций с руководителями государственных структур, деловых и дипломатических кругов, в ходе которых были ознакомлены с основными результатами социально-экономических реформ, осуществляемых в стране. Во время переговоров были проанализированы финансово-экономическое состояние Туркменистана и ключевые направления денежно-кредитной политики, рассмотрены отчеты.

Из сделанных заявлений экспертов МВФ следует, что Туркменистан продолжает следовать стратегии обеспечения экономического роста за счет инвестиций с опорой на политику импортозамещения и стимулирования экспорта, целевое льготное кредитование и вытекающие из этой стратегии масштабные меры валютного контроля. Все это позволяет ожидать, по экспертному мнению, роста реального ВВП страны за 2019 год на 6,3 процента. Прогнозируется также повышение объемов экспорта.

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