На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 32 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 32 сделки на 48 миллионов 265 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили осветительный керосин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также автобензин и дизельное топливо, выработанные на Сейдинском НПЗ. Бизнесмены из Турции приобрели серу техническую (ГК «Туркменгаз»), а из России – полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы. Помимо этого, коммерсантам из России, Киргизии и Армении были реализованы пряжа хлопчатобумажная и хлопок коротковолокнистый.

За манатные средства предприниматели из Российской Федерации и ОАЭ закупили пряжу хлопчатобумажную на 922 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности производства ГК «Туркменгаз» на 7 миллионов 644 тысячи манатов.

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