Министры иностранных дел стран Центральной Азии провели переговоры в Ташкенте

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в Ташкенте.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к предстоящей консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая должна состоятся 29 ноября этого года. Стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, были затронуты вопросы энергетической и транспортной безопасности, совершенствования инвестиционного климата и защиты экологии.

В ходе своего выступления на встрече глава МИД Туркменистана отметил важность скоординированного взаимодействия стран региона, основанного на принципах взаимного уважения.

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