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16.11.19 10:35

В Ашхабаде обсудили вопросы модернизации журналистского образования

В Ашхабаде состоялся семинар, организованный ОБСЕ, в центре внимания которого были современные подходы к журналистскому образованию. Во встрече приняли участие преподаватели ряда туркменских вузов, журналисты из вещательных, печатных и электронных СМИ, а также представители аппарата омбудсмена, Министерства образования и других ведомств Туркменистана.

В ходе семинара были рассмотрены современные тенденции в журналистском образовании, навыки журналиста, а также новые бизнес-модели СМИ и вызовы, связанные с журналистской этикой. Участники обменялись мнениями о будущих направлениях реформирования журналистского образования в Туркменистане.

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