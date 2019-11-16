Представители стран СНГ обсудили в Ашхабаде взаимодействие в области борьбы с терроризмом

В МИД Туркменистана состоялись консультации на тему «О взаимодействии государств – участников СНГ в области борьбы с терроризмом: общие вызовы и угрозы».

В заседании приняли участие уполномоченные представители Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Участники встречи обсудили вызовы и угрозы безопасности на глобальном и региональном уровнях, рассмотрели возможности расширения коллективной деятельности по борьбе с терроризмом в рамках международных организаций. Стороны подчеркнули роль ООН и ее специализированных структур в международном взаимодействии по противодействию терроризму и его финансовой поддержке. Стороны отметили важность СНГ и его отраслевых органов в качестве основной площадки для стратегического сотрудничества в этой области.

Стороны также обменялись мнениями о превентивных мерах с целью противодействия экстремизму, радикализации населения и финансированию терроризма. По итогам заседания стороны приняли протокол консультаций по антитеррору.

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