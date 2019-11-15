Сборная Туркменистана по футболу победила сборную КНДР в отборочном матче чемпионата мира – 2020

Футболисты сборной Туркменистана выиграли у команды КНДР – 3:1 в отборочном матче чемпионата мира-2022. Игра состоялась в Ашхабаде на стадионе «Копетдаг» в присутствии 26 тысяч зрителей.

Сборные Туркменистана и КНДР входят в группу «Н», в которой также выступают команды Республики Корея, Ливана и Шри-Ланки. После очередной игры у сборной Туркменистана стало 6 очков, у команды КНДР – 7. Столько же очков у футболистов Республики Корея. Следующий матч в отборочном турнире ЧМ-2022 туркменские футболисты проведут в Ашхабаде со сборной Шри-Ланки.

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