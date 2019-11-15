В столице Туркменистана прошел международный форум по вопросам образования и спорта

В Ашхабаде состоялись международная выставка и научная конференция, посвященные образованию и спорту. На выставке свои возможности представили более 50 компаний из Китая, России, США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и других государств.

В экспозиции компьютерная и мультимедийная техника, школьная мебель, учебные и наглядные пособия, лабораторное оборудование, спортивный инвентарь и программное обеспечение. Свои разработки в области образования и спорта представили туркменские профильные институты Академии наук, вузы и спортивные клубы.

Международная конференция была посвящена развитию сотрудничества в сферах образования и спорта. Среди обсуждаемых тем – приоритетные направления научно-образовательной политики, цифровизация, инновации и другие. В рамках международной конференции был подписан большой пакет меморандумов о сотрудничестве туркменских образовательных и спортивных учреждений и организаций с иностранными партнерами.

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