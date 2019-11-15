Делегация Туркменистана приняла участие в саммите Фонда ООН в области народонаселения в Найроби

Делегация Туркменистана приняла участие в трехдневном глобальном саммите в области репродуктивного здоровья, гендерного равенства и охраны материнства, прошедшем в Найроби. Организаторами форума выступили правительства Кении и Дании совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

На саммите туркменские представители поделились опытом Туркменистана в области решения гендерных задач и рассказали о принятых страной политических обязательствах в области обеспечения всеобщего доступа к репродуктивному здоровью и улучшения охраны материнства, расширения комплексного подросткового образования, поощрения гендерного равенства и т.д.

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