Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла Катара

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Катар в Туркменистане Мубарака Абдурахман Мубарак Аль-Насра.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества. В этой связи стороны отметили наличие значительного потенциала партнерства в торгово-экономической, нефтегазовой и транспортной областях. Стороны подчеркнули, что Туркменистан и Катар, являясь признанными энергетическими державами и ведущими экспортерами природного газа, придают особое значение сотрудничеству в этом стратегическом направлении.

Также в ходе переговоров стороны обсудили вопросы деятельности межправительственной туркмено-катарской комиссии, призванной диверсифицировать взаимодействие в торговой, инвестиционной и промышленной сферах.

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