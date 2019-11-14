Делегация Туркменистана принимает участие в 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

В первый день работы форума были организованы дебаты с участием 16 глав государств и правительств, посвященные вопросам экологии. Кроме этого, в рамках Генеральной конференции намечено провести форумы высокого уровня, посвященные образованию и культуре.

В ходе визита в Париж туркменская делегация также встретится с должностными лицами ЮНЕСКО и руководителями ряда вузов Франции.

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