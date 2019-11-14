В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией «Дойче банка»

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией ведущего немецкого банковского концерна «Дойче банк» во главе с главным исполнительным директором, управляющим директорами регионального управления по Центральной и Восточной Европе Йоргом Бонгартцем.

В ходе переговоров стороны отметили успех многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и крупнейшим банком Германии, а также обсудили ключевые аспекты взаимодействия. В частности, была затронута тема партнерства туркменских и немецких компаний, а также роль Туркмено-германской межправительственной рабочей группы по экономике в свете дальнейшего продвижения совместных проектов.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно позитивных преобразований в финансово-банковском секторе Туркменистана и важности цифровизации в этой отрасли использованием лучших международных практик.

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