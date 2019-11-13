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13.11.19 09:49

Подписан меморандум об обмене материалами между информагентством «Медиа-Туркмен» и журналом «Международная жизнь» МИД России

Подписан меморандум в сфере обмена новостными материалами между информационным агентством «Медиа-Туркмен» и журналом «Международная жизнь» Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Помимо взаимодействия в информационной сфере, стороны также намерены рассмотреть вопрос о партнерстве в программах обучения молодых журналистов и обсудить возможность совместной организации профильных мероприятий.

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