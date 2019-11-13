В Ашхабаде обсудили вопросы расширения туркмено-грузинского взаимодействия

В МИД Туркменистана состоялась встреча с грузинской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Грузии Михеилом Нинуа. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты туркмено-грузинских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны отметили позитивный опыт сотрудничества в рамках международных организаций, а также эффективное межпарламентское взаимодействие.

Говоря о развитии экономических связей, стороны отметили важную роль Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. В частности, было подчеркнуто успешное проведение накануне второй встречи в Ашхабаде рабочей группы по вопросам торговли, созданной в рамках совместной межправкомиссии. В этой связи дипломаты особое внимание уделили обсуждению вопросов двустороннего взаимодействия в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах.

© TURKMENISTAN.RU, 2019