Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Организации экономического сотрудничества

Делегация Туркменистана приняла участие в 24-м заседании Совета министров иностранных дел стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в турецкой Анталии.

В ходе заседания участники обсудили нынешний уровень сотрудничества, проделанную работу по реализации перспектив ОЭС до 2025 года, а также внесли предложения по дальнейшему упрочнению внешнеэкономических связей на пространстве организации.

Стороны отметили вклад ОЭС в поддержание стабильности и безопасности во всем регионе. Отдельно были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, коммуникаций, промышленности и науки.

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