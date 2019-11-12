|12.11.19 09:11
|
В Ашхабаде проходит выставка народного художника Туркменистана
В Ашхабаде, в Музее изобразительных искусств, проходит выставка произведений Овезмухаммеда Мамметнурова — народного художника, дизайнера, кандидата исторических наук и директора Государственного музея Tуркменистана. Публике представлено около 300 картин: пейзажи, зарисовки, натюрморты, портреты.
Овезмухаммед Мамметнуров – признанный, уважаемый мастер, активный общественный деятель. Но за долгие годы служения национальному изобразительному искусству он сохранил искренний душевный трепет и восторг жизнью, и это не дает ему успокоения в творчестве, он всегда в поиске.
В приветственном слове к посетителям выставки во время церемонии ее открытия Овезмухаммед Мамметнуров пожелал своим собратьям-художникам никогда не останавливаться, не изменять высоким принципам своей профессии. Ведь искусство призвано озарять светом человеческие сердца.
© TURKMENISTAN.RU, 2019