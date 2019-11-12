В Ашхабаде проходит выставка народного художника Туркменистана

В Ашхабаде, в Музее изобразительных искусств, проходит выставка произведений Овезмухаммеда Мамметнурова — народного художника, дизайнера, кандидата исторических наук и директора Государственного музея Tуркменистана. Публике представлено около 300 картин: пейзажи, зарисовки, натюрморты, портреты.

Овезмухаммед Мамметнуров – признанный, уважаемый мастер, активный общественный деятель. Но за долгие годы служения национальному изобразительному искусству он сохранил искренний душевный трепет и восторг жизнью, и это не дает ему успокоения в творчестве, он всегда в поиске.

В приветственном слове к посетителям выставки во время церемонии ее открытия Овезмухаммед Мамметнуров пожелал своим собратьям-художникам никогда не останавливаться, не изменять высоким принципам своей профессии. Ведь искусство призвано озарять светом человеческие сердца.

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