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12.11.19 08:30

В Тбилиси состоялись туркмено-грузинские консультации по вопросам договорно-правовой базы

В Тбилиси проведены туркмено-грузинские межмидовские консультации по вопросам инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

В ходе встречи стороны рассмотрели перечень действующих и утративших силу межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений и договоров, а также проектов двусторонних документов, находящихся на стадии рассмотрении.

Дипломаты также обсудили наиболее перспективные направления расширения двусторонней договорно-правовой базы взаимодействия.

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