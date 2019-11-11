В Туркменистане отметили Праздник урожая

В Туркменистане широко отметили Праздник урожая. Центром праздничных торжеств стал Ашхабадский конноспортивный комплекс, где была развернута выставка достижений агропромышленного комплекса страны. Здесь был представлен широкий ассортимент продукции сельхозпроизводства, текстильной отрасли и предприятий пищевой индустрии. Большой интерес гостей праздника вызвало знакомство с гастрономическими традициями и особенностями приготовления блюд туркменской кухни.

Особый колорит торжеству придали национальные юрты. Здесь можно было увидеть, как мастерицы вышивают, прядут шерсть, сбивают войлок, изготавливают кошмы и ткут ковры. Свои лучшие работы, посвящённые празднику, представили туркменские скульпторы, живописцы и ювелиры. Яркие штрихи в праздничную атмосферу привнесли выступления фольклорных коллективов и спортсменов в национальной борьбе гореш.

Народ Туркменистана с Праздником урожая поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. В своем поздравлении глава государства отметил, что Праздник урожая, отмечаемый на государственном уровне, является символом высокого почитания труда туркменских земледельцев.

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