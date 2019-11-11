На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 36 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 36 сделок на 42 миллиона 70 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ и Афганистана закупили авиационный керосин и масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ и Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»). Также коммерсантам из России, ОАЭ и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа и ковровые изделия.

За манатные средства предприниматели из России и ОАЭ закупили хлопчатобумажную пряжу на 372 тысячи манатов.

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