|11.11.19 08:34
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 36 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 36 сделок на 42 миллиона 70 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ и Афганистана закупили авиационный керосин и масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ и Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»). Также коммерсантам из России, ОАЭ и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа и ковровые изделия.
За манатные средства предприниматели из России и ОАЭ закупили хлопчатобумажную пряжу на 372 тысячи манатов.
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