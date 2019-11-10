Президент Туркменистана дал старт осенней озеленительной кампании

В Туркменистане при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова дан старт осенней озеленительной кампании. Ранним утром глава государства и участники экологической акции собрались в южной части Ашхабада, где состоялась массовая посадка деревьев.

В мероприятии приняли участие руководители парламента, правительства, военных и правоохранительных ведомств, министерств, главы администраций Ахалского велаята (области) и Ашхабада, общественных организаций, вузов и СМИ. Также в акции приняли участие представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и структурных подразделений ООН.

В ходе состоявшейся здесь беседы президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане проблемам экологии уделяется самое пристальное внимание. На их решение нацелены инициативы Туркменистана в области охраны окружающей среды, выдвинутые на международных форумах, в том числе сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов прошел к участку, подготовленному для посадочных работ и посадил молодое дерево арчи (можжевельника). Вслед за туркменским лидером деревья посадили и другие участники акции. Массовые посадки деревьев, в которых приняли участие работники различных министерств и ведомств, государственных и частных предприятий, прошли по всей стране.

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