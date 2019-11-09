Президент Туркменистана принял рапорты от глав областных администраций о выполнении плана по производству хлопка

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял рапорты от хякимов (глав администраций) Ахалского, Балканского, Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов (областей) об успешном выполнении договорных обязательств по производству хлопка-сырца.

Аграрии страны собрали свыше 1 миллиона 50 тысяч тонн «белого золота». Выполнив взятые на себя обязательства, земледельцы продолжают работу на хлопковых полях с тем, чтобы убрать весь выращенный урожай.

Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что в годы независимости, наряду с другими отраслями экономики, ускоренными темпами развивается и сельское хозяйство. Осуществляемые в данной отрасли преобразования дают свои положительные результаты.

Дайханские объединения, арендаторы и частные предприниматели полностью обеспечиваются необходимой техникой, удобрениями и семенами, в результате чего повышается продуктивность туркменского АПК.

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