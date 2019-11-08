Президент Туркменистана посетил в Риме монументальный комплекс «Алтарь Отечества»

В рамках официального визита в Итальянскую Республику президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил в Риме монументальный комплекс «Altare della Patria» («Алтарь Отечества»).

Мемориал, расположенный на Венецианской площади, на склоне Капитолийского холма, возведен в ознаменование объединения Италии. Здесь в торжественной обстановке глава Туркменистана возложил венок к могиле Неизвестного солдата, отдав дань уважения и памяти национальным героям Итальянской Республики.

Завершив программу официального визита, туркменский лидер проследовал в Международный аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи, откуда отбыл на родину.

© TURKMENISTAN.RU, 2019