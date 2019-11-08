|08.11.19 10:44
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Президент Туркменистана посетил в Риме монументальный комплекс «Алтарь Отечества»
В рамках официального визита в Итальянскую Республику президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил в Риме монументальный комплекс «Altare della Patria» («Алтарь Отечества»).
Мемориал, расположенный на Венецианской площади, на склоне Капитолийского холма, возведен в ознаменование объединения Италии. Здесь в торжественной обстановке глава Туркменистана возложил венок к могиле Неизвестного солдата, отдав дань уважения и памяти национальным героям Итальянской Республики.
Завершив программу официального визита, туркменский лидер проследовал в Международный аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи, откуда отбыл на родину.
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