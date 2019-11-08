Президент Туркменистана встретился с представителями итальянского бизнеса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителями крупного бизнеса Италии. В деловой встрече, прошедшей в формате рабочего завтрака, приняли участие руководители ряда министерств, крупнейших компаний и финансовых структур Италии.

Глава государства на встрече отметил, что Туркменистан выступает за налаживание широких, многоплановых, взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей с Италией. Бердымухамедов кратко изложил суть проводимых в Туркменистане крупномасштабных преобразований, прежде всего, по реформированию экономики.

Как подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов, приоритетной целью экономической стратегии Туркменистана является создание индустриального общества, переориентация национальной экономики с сырьевой модели на промышленную. Это предполагает внедрение высокотехнологичных, наукоемких производств, строительство современных предприятий по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Говоря о перспективах дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в текстильной индустрии, глава государства особо отметил тот факт, что сегодня многие предприятия отрасли в Туркменистане оснащены оборудованием итальянских компаний.

Затрагивая энергетическую тему, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, имея колоссальные запасы углеводородов, Туркменистан приступил к созданию полноценной национальной отрасли по переработке газа, производству высококачественной продукции, ориентированной на внешние рынки. Туркменский лидер подчеркнул, что безусловным приоритетом остается также диверсификация энергетических потоков из Туркменистана, сооружение магистральных трубопроводов, в том числе в западном направлении.

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