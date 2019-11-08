Президенты Туркменистана и Италии обсудили приоритетные направления межгосударственного взаимодействия

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Рим встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой.

После совместного фотографирования состоялась двусторонняя встреча на высшем уровне, которая прошла в расширенном составе. Приветствуя высокого гостя и членов туркменской делегации, Серджио Маттарелла выразил уверенность, что этот визит и нынешние переговоры придадут новые стимулы развитию туркмено-итальянских отношений. Поблагодарив итальянского коллегу за теплый прием, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что этот визит в Италию туркменская сторона рассматривает как важный этап в развитии межгосударственных отношений.

В ходе переговоров было отмечено, что стратегическими направлениями туркмено-итальянского партнерства являются энергетика и транспорт. Стороны подчеркнули, что поддержка Италией инициатив туркменской стороны в сфере устойчивой энергетики говорит о близости подходов двух стран к этой глобальной проблеме. В этой связи Туркменистан рассматривает возможности поставок своих энергоносителей в западном направлении и совместно с Европейской комиссией работает над правовыми и техническими аспектами темы.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего итальянского коллегу посетить Туркменистан в любое удобное время и пожелал ему здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу Италии – благополучия.

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