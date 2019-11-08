Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Италии

В Риме состоялись переговоры премьер-министра Джузеппе Конте с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся в Италии с официальным визитом.

Глава правительства Италии выразил уверенность, что переговоры в Риме будут способствовать активизации двустороннего взаимодействия, определению его приоритетов.

Высказав премьер-министру Джузеппе Конте искреннюю признательность за теплый прием, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в своей внешней политике Туркменистан уделяет особое внимание активизации сотрудничества со странами Европейского союза, и в частности, с Итальянской Республикой.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы туркмено-итальянского сотрудничества в торгово-экономической сфере, конкретизировав его приоритетные направления. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

По окончании переговоров в присутствии президента Туркменистана и премьер-министра Италии состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали соглашение о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинских наук, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оценки рисков, адаптации и снижения влияния изменения климата, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования.

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