В Милане представители туркменского и итальянского бизнеса обсудили вопросы взаимодействия

В Милане, в рамках официального визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Италию, состоялся туркмено-итальянский бизнес-форум.

В ходе встречи представители деловых кругов Италии были ознакомлены с деятельностью Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). Благодаря государственной поддержке представители туркменского частного сектора занимают важное место в реализации социально-экономических реформ в стране.

Доля негосударственного сектора экономики в структуре валового внутреннего продукта, без учета топливно-энергетического комплекса, составила 64 процента в 2018 году. За 10 лет туркменский бизнес инвестировал в экономику страны около 5,5 миллиарда долларов США, из них 2 миллиарда – в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Реализация данных проектов позволила создать около 200 тысяч новых рабочих мест.

На встрече было отмечено, что членами СППТ разрабатываются инвестиционные проекты по производству каустической и кальцинированной соды, хлора, соляной кислоты, сульфата натрия, цемента и другой химической продукции из местных природно-минеральных ресурсов. Перспективным направлением для сотрудничества в химической отрасли является создание предприятий по производству сжиженного газа, карбамида и аммиака, электродов из графита. Привлекательными с инвестиционной точки зрения являются проекты в области тяжелой промышленности, металлургии, добычи золота.

На бизнес-форуме было подчеркнуто, что нынешний официальный визит президента Туркменистана в Италию будет способствовать расширению экономического взаимодействия двух государств.

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