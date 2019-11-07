|07.11.19 08:29
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Президент Туркменистана прибыл в Италию с официальным визитом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Итальянскую Республику. В международном аэропорту Фьюмичино туркменского лидера встретили высокопоставленные представители дружественной страны, а также члены правительственной делегации Туркменистана.
Из аэропорта автомобильный кортеж главы государства направился в отель «Rome Cavalieri», где разместилась резиденция президента Туркменистана на время визита.
Глава туркменского государства проведет переговоры с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте, в ходе которых будут обсуждены приоритетные аспекты двусторонних отношений. По итогам предстоящих в Риме переговоров на высшем уровне намечено подписать пакет двусторонних документов, которые призваны укрепить правовую базу двустороннего партнерства.
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