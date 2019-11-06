В Туркменистане проходит ХIII международная книжная выставка-ярмарка

В Ашхабаде открылись ХIII международная книжная выставка-ярмарка и научная конференция "Книга – путь к сотрудничеству и прогрессу". В книжном форуме принимают участие 60 компаний из 16 стран мира, работающие в сфере книжного производства и выпуска полиграфической продукции. Главной целью выставки- ярмарки книг является расширение международного взаимодействия в издательской области.

Свой потенциал здесь представили издательские дома и полиграфические компании из Австрии, США, Китая, России, Турции, Ирана, Украины, Франции и других государств.

В экспозиции выставки-ярмарки представлен широкий ассортимент книжной и полиграфической продукции. Это художественная литература, книги для детей, научно-популярные издания, школьные и вузовские учебники, словари, периодика и т. д.

Во второй половине дня в рамках научной конференции состоялось обсуждение вопросов развития партнерства в области книгопечатания, книжного обмена и книготорговли, литературного перевода и ряда других актуальных проблем современной полиграфии.

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