В Туркменистане начала работу международная конференция по водопользованию

В Ашхабаде стартовала двухдневная международная конференция «Рациональное использование водных ресурсов – основа достижения целей устойчивого развития». Организаторами водного форума выступают МИД Туркменистана и Государственный комитет водного хозяйства.

В первый день конференции эксперты по вопросам водопользования из 10 стран мира и представители международных организаций по управлению водными ресурсами обсудили различные механизмы развития регионального сотрудничества в этой области. Также они рассказали о новых перспективных проектах, которые должны способствовать повышению осведомленности людей об этой важной проблеме современности.

На конференции было отмечено, что только совместными действиями всех государств, с учетом их интересов, можно решить проблему водных ресурсов. Также участники встречи подчеркнули, что Туркменистан активно участвует в международном и региональном диалоге по водному вопросу.

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