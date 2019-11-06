В Туркменистане открылись Дни культуры Армении

В Ашхабаде открылись Дни культуры Республики Армения в Туркменистане. Культурная акция началась со встречи с членами армянской делегации, состоявшейся в Министерстве культуры Туркменистана. Деятели культуры двух государств обсудили перспективы туркмено-армянского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Затем, после официальной церемонии открытия Дней армянской культуры, в ашхабадском Дворце мукамов состоялся концерт Ереванского государственного камерного хора, в программу которого вошли произведения армянской и мировой музыкальной классики.

В рамках Дней культуры Армении в Музее изобразительных искусств состоится выставка экспонатов Национальной галереи Армении, а в Государственной академии художеств пройдет встреча со специалистами Терянского культурного центра. Также состоится показ кинофильмов армянских режиссеров.

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